В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявлена угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем теле сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В ночь на 2 мая угрозу атаки украинских беспилотных летательных аппаратов объявили в Краснодарском крае.

На протяжении ночи на 1 мая украинские войска пытались атаковать объекты на территории России. Противовоздушной обороне удалось нейтрализовать восемь БПЛА противника.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 28 апреля на 29 апреля дежурные силы ПВО уничтожили в общей сложности 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.