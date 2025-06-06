В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, аэропорт Калуги закрыт

В своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о том, что на всей территории региона существует угроза нападения вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту соседней Калуги были введены временные ограничения, о чем сообщил Артем Кореняко, представитель Росавиации, в своем телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в Крыму четвертый раз за сутки объявлена ракетная опасность.