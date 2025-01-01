В Тульской области объявили воздушную опасность из-за вероятной атаки ВСУ

Министерство региональной безопасности Тульской области сообщило о возможной атаке БПЛА со стороны Украины. В связи с этим в регионе объявили воздушную опасность.

Сигнал о воздушной опасности прозвучал в Тульской области на фоне действий ВСУ. Активность со стороны Украины вызвала необходимость защиты территории и ее населения. Из соображений безопасности жителей этого региона призвали соблюдать осторожность: не подходить к окнам, дверям, шатким конструкциям и спрятаться в здании.

Министерство подтвердило, что по состоянию на 21.23 по мск в Тульской области сохраняется угроза атаки вражескими БПЛА.

По данным Минобороны России, за 1 января беспилотники ВСУ сбили над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что аэропорт Саранска отменил все вылеты и прием пассажирских самолетов из-за угрозы атаки ВСУ.