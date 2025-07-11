В Тульской области погиб человек при атаке дрона ВСУ

В Тульской области зафиксирована очередная попытка атаки с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силами ПВО Министерства обороны РФ в ночное время было уничтожено 13 дронов ВСУ.

Как сообщил губернатор области Дмитрий Миляев, в результате инцидента один человек скончался, еще один получил ранения. Пострадавшему оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Глава региона подчеркнул, что угроза повторных атак с применением БПЛА все еще действует.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек.