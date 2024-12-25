В Тульской области загорелся автозавод Haval

В Узловском районе Тульской области произошел пожар в помещениях автомобильного завода Haval. Сотрудников массово эвакуировали из цехов.

В ГУ МЧС по региону сообщили, на предприятии по производству автомобилей загорелся цех. По предварительным данным, горели коробки. На место в 18:00 по мск оперативно прибыли огнеборцы. Часть людей покинула потенциально опасный завод самостоятельно, еще 510 сотрудникам помогли эвакуироваться.

Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

В спасательной службе отметили, что площадь пожара достигла 200 кв. м, однако благодаря профессиональным действиям сотрудников удалось быстро ликвидировать огонь. На месте работали 60 человек личного состава, 15 единиц техники, а также включились системы пожаротушения.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в ТЦ во Владикавказе произошел взрыв и пожар. Момент хлопка попал на видеокамеры.