В Турции, автобус с русскими туристами, попал в аварию

В Турции, в районе курорта Фетхие, автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся на пути в аэропорт, сообщил портал «78» со ссылкой на очевидца.

Согласно публикации, местный водитель сразу же напугал пассажиров своей агрессивной манерой вождения.

В материале упоминается, что шофер не справился с управлением, в результате чего автобус несколько раз перевернулся.

По информации издания, наибольшие повреждения получили те, кто занимал задние места.

Во время инцидента в автобусе находились 14 человек; все они отделались незначительными травмами и смогли добраться до аэропорта, откуда вылетели обратно в Петербург. Однако часть их багажа осталась в Турции.

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