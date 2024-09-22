В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, много пострадавших

Туристы массово пострадали в ДТП по пути из Каппадокии в Анталью, сообщает турецкое издание IHA. Были ли среди них россияне, пока неизвестно.

Происшествие случилось в турецкой провинции Невшехир. Автобус с туристами проезжал у города Аджигель. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством по мокрой трассе в дождливую погоду. В итоге автобус перевернулся, 18 человек пострадали, из которых 15 — иностранные туристы. Травмы также получили двое водителей и гид. Им потребовалась медицинская помощь в стенах больницы.

Информации о том, находились ли в автобусе до Антальи российские граждане, пока не поступало.

Ранее сообщалось, что попавшие в ДТП в Египте граждане РФ получили травмы различной степени тяжести.