В Турции из-за возможных терактов подняли уровень угрозы во всех аэропортах

Турция вводит оранжевый уровень угрозы в аэропортах после теракта в Анкаре. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

В Турции уровень угрозы во всех аэропортах повысили до оранжевого из-за возможных терактов, запланированных террористическими группировками. Власти принимают серьезные меры безопасности, включая тщательные проверки автомобилей и документов у прибывающих пассажиров.

Стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен уже уведомил своих клиентов о дополнительных проверках и рекомендовал прибывать на регистрацию не менее чем за три часа до вылета.

Ранее власти Турции выяснили, кто мог стоять за терактом в Анкаре. В результате атак погибли пять человек, еще 22 получили травмы. Генпрокуратура начала расследование.