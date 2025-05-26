В Турции российскую туристку госпитализировали из пятизвездочного отеля

В Алании российскую туристку госпитализировали из-за условий проживания в одном из престижных отелей, пишет телеграм-канал SHOT.

По информации источника, девушка отправилась на отдых вместе с подругой, где их ожидали роскошные условия в пятизвездочном комплексе Good Life Utopia Family Resort Hotel по выгодной цене — всего 94 тыс. руб. за шестидневный тур.

Как пишет SHOT, реальность значительно отличалась от ожидания. По словам одной из туристок, номера, которые им предоставили, не соответствовали заявленному уровню — комната оказалась сырой и с плохой вентиляцией.

Отмечается, что, когда девушки обратились с требованием предоставить обещанный номер с видом на море и с нормальными условиями, им отказали. Вдобавок к этому на ресепшене заявили, что они «не заслуживают хорошего номера», и потребовали дополнительных плат для переезда из подвала.

Конфликт с менеджером отеля затянулся, а состояние здоровья одной из девушек испортилось. В течение 10 часов туристке было плохо — ее тошнило и рвало, после чего ее в срочном порядке госпитализировали в местную больницу.

Там девушка провела сутки под капельницами, а лечение обошлось в 150 тыс. руб. Также дополнительно пришлось потратить деньги на лекарства — 25 тыс. руб. Стоит отметить, что все расходы покрыла страховка.

Россиянку уже выписали. Вместе с подругой они приняли решение вернуться в отель и доплатить еще €50 за предоставление более комфортных условий.

Ранее сообщалось, что в Таиланде погиб российский турист, выпав с девятого этажа.