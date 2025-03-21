В подмосковной школе отравились шесть детей

Отмечается, что дети могли отравиться в одной из школ микрорайона Опалиха. Всем пострадавшим по десять лет. Дети учатся в одном классе.

Первые симптомы отравления у детей появились во время занятий. После этого были приняты меры для оказания необходимой медицинской помощи, в том числе госпитализация.

Причина отравления неизвестна. Специалисты проводят расследование и анализируют обстоятельства происшествия. Правоохранительные органы также начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с острым гастроэнтеритом из общежития Уральского федерального университета (УрФУ) госпитализировали 20 учеников лицея.

Также сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли ребенка, который попробовал снег у дороги и чуть не умер. Отмечалось, что снег был покрыт реагентами, которые при попадании в организм человека могут вызвать сильную интоксикацию и даже смерть.