На востоке Турции прогремел взрыв на шахте

На востоке Турции в уезде Алачакая провинции Элязыг прогремел взрыв на шахте. По сведениям агентства IHA, после случившейся детонации произошло обрушение.

Согласно имеющейся на данный момент предварительной информации, под завалами находятся двое шахтеров. Ведется поиск пропавших для последующей эвакуации. Информация о причинах взрыва не приводится.

Ранее сообщалось о том, что при взрыве в шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши пострадали люди.