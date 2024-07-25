В четверг, у побережья Турции обнаружен гидроцикл, начиненный взрывчаткой. Согласно информации, распространенной местными властями, это транспортное средство преодолело весь пролив Босфор и оказалось в Мраморном море.

Турецкие СМИ ранее сообщали, что найденный объект предположительно имеет украинское происхождение. Военные специалисты планируют провести тщательное обследование этой необычной находки.

Руководство провинции Стамбул выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что неопознанное морское транспортное средство без экипажа было обнаружено около полудня у берега района Чаталджа. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники береговой охраны и жандармерии для оценки ситуации.

В официальном заявлении также отмечается, что обнаруженный объект имеет длину три метра и ширину один метр. Предполагается, что его принесло течением с северной части Черного моря. Власти подчеркнули, что саперам удалось безопасно извлечь гидроцикл из воды.

Произошедшее вызвало серьезную озабоченность у турецких властей, поскольку это демонстрирует возможность проникновения потенциально опасных объектов через стратегически важный пролив Босфор. Ситуация требует дополнительного расследования и может привести к усилению мер безопасности в регионе.

Ранее стало известно о том, что Турция стремится к членству в БРИКС, несмотря на давление Запада.