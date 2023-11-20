В Турции зафиксировали землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило в понедельник, 20 ноября, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) .

По информации агентства, толчки зафиксировали в провинции Малатья, расположенной в восточной части Турции, в районе Пютюрге в 10:36 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что очаг залегал на глубине 7 км.

Одни из мощнейших землетрясений в Турции произошло в начале февраля 2023 года. Они также затронуло территорию Сирии.

Масштабные разрушения произошли на юго-востоке турецкого государства. Эпицентр первого землетрясения находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе. Магнитуда составила 7,8. Второе мощное землетрясение произошло в районе Экинезю в Кахраманмараше. Его магнитуда составила 7,5.

Природный катаклизм унес жизни более 50,5 тысяч человек. В Сирии в результате инцидента погибли больше 8,4 тысячи человек. Сотни граждан двух государств пострадали. Были разрушены здания. В ликвидации последствий землетрясений также участвовала Россия, которая отправила в Турцию и Сирию спецборты МЧС.

20 ноября также стало известно, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки были зафиксированы в акватории Тихого океана у острова Хоккайдо.

Ранее мы сообщали, что в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,4. Толчки были зафиксирована на востоке страны недалеко от Таиланда.