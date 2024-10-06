В Турции женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек в роддоме

В родильном доме турецкого города Кахраманмараш 45-летняя женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек. Об инциденте сообщает турецкое издание Bursada Bugün.

Сначала турчанка кричала, а потом захватила в заложники медработников и стала угрожать окружающим.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им удалось быстро нейтрализовать женщину. Нарушительницу задержали. Она призналась, что таким образом хотела свести счеты с жизнью.

Ранее сообщалось о том, что россияне массово покидают Турцию из-за высоких цен.