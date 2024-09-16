Россияне массово покидают Турцию из-за высоких цен

По данным на конец августа, годовая инфляция в Турции достигал 51,97%. На резкий рост цен жалуются как местные жители, так и переехавшие туда россияне. Об этом сообщает турецкое издание Gercek Gundem.

В связи с высокой инфляцией наши соотечественники вынуждены задумываться об эмиграции из этой страны.

Отток граждан РФ из Турции продолжается уже второй год. По данным издания, в 2023 году из страны уехали почти 60 тыс. россиян. Ожидается, что к концу число покинувших страну граждан РФ увеличится.

Мигрантам в Турции стало сложнее получить документы для легального пребывания. Еще одна проблема – резкое подорожание товаров и услуг, что влечет за собой существенные расходы.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября туристические визы в Новую Зеландию подорожают на 63%.