В Туве задержали директора дома-интерната за присвоение денег

В Туве директора дома-интерната задержали за мошенничество. Она присваивала деньги, которые якобы тратила на своих подопечных. Об этом в телеграм-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел.

По ее словам, женщина, которая возглавляет дом-интернат в Туве, на протяжении нескольких месяцев прибегала к махинациям. Она вместо приобретения необходимых для учреждения товаров вносила в товарные чеки недостоверные сведения. На самом деле якобы истраченные деньги ею присваивались.

«Всего от ее противоправных действий пострадало более 70 человек, а причиненный ущерб составил свыше 2,3 млн рублей», — указала Волк.

Она добавила, что по этому преступлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которое совершено группой лиц. Наказание по этой статье доходит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух человек за хищение офисной техники на 22 млн рублей. Злоумышленники набрали товары у коммерческой организации, гарантировав с помощью подложных документов их оплату в течение двух недель. Затем преступники пропали. В ситуации пришлось разбираться правоохранителям.