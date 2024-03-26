В Твери подростка унесло на льдине по Волге

Подросток в Твери гулял по льду, но неожиданно он откололся и унес его по течению Волги. Правоохранительные органы начали проверку по инциденту.

15-летний житель Тверской области гулял по Волге, на участке, покрытого льдом. Однако этот неосмотрительный шаг привел подростка к незапланированному заплыву по реке. Изначально мальчик гулял около Восточного моста.

Подросток доплыл по реке в деревню Пасынково на льдине, чудом не провалившись в воду и не замерзнув. Ему удалось помочь.

Теперь за проверку инцидента взялись в местном СК и прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на Рузском водохранилище спасли двух собак, провалившихся под лед.