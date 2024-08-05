В Твери у восьмилетнего мальчика в руках взорвалась граната

В Твери мальчик активировал на детской площадке страйкбольную гранату, которую ему подарил дедушка. Об этом сообщила прокуратора Тверской области в мессенджере.

По факту случившегося Следственный комитет РФ по региону и надзорное ведомство проводят проверку. Восьмилетнему мальчику оказана медицинская помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 4 августа около 16:00 по московскому времени.

Отмечается, что прокуратора даст оценку действиям родителей мальчика или его законным представителям, органов учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул.

Страйкбольная граната представляет собой имитацию боевой гранаты, используемую в страйкболе, чтобы добавить реалистичности и тактического элемента в игру. Эти гранаты могут быть различных типов и конструкций, но основная их функция — создавать эффект «взрыва», который может поражать игроков в радиусе действия.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об издевательствах над пациентами реабилитационного центра в Мытищах.