В Тверской области женщина провела более двух дней под завалом собственного дома

В частном доме в деревне Дели в Тверской области женщина оказалось придавленной из-за обрушения перекрытия, сообщают в МЧС России.

Под завалами она провела два дня.

Женщину хватились коллеги после того, как она не вышла на работу.

Спасатели извлекли хозяйку дома из-под завала и передали медицинским службам.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в Кубинке на Можайском шоссе. Рано утром там загорелся частный дом, обошлось без пострадавших.