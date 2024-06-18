В Тверской области женщина провела более двух дней под завалом собственного дома
Фото: [МЧС России]
В частном доме в деревне Дели в Тверской области женщина оказалось придавленной из-за обрушения перекрытия, сообщают в МЧС России.
Под завалами она провела два дня.
Женщину хватились коллеги после того, как она не вышла на работу.
Спасатели извлекли хозяйку дома из-под завала и передали медицинским службам.
Ранее сообщалось о ликвидации пожара в Кубинке на Можайском шоссе. Рано утром там загорелся частный дом, обошлось без пострадавших.