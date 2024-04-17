В Уэльсе прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов

В западных СМИ сообщают о том, что на заводе компании BAE Systems в Уэльсе произошел взрыв.

Как сообщает газета Telegraph, инцидент зафиксирован на заводе, специализирующемся на производстве компонентов для боеприпасов. Представитель компании подтвердил произошедшее, отметив, что экстренные службы были вызваны на место происшествия.

Информация о точной природе взрыва пока не раскрывается, однако предполагается, что он произошел внутри здания на территории завода. Пока не поступило сообщений о пострадавших, но компания уже приступила к проведению расследования произошедшего, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

Сейчас на месте присутствуют экстренные службы, ведется устранения последствий взрыва и уточняются причины произошедшего.

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