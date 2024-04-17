Президент США попросил конгресс незамедлительно дать деньги Украине

Президент Джо Байден в материале для газеты Wall Street Journal призвал конгресс США утвердить его запрос, в котором попросил выделить помощь для Израиля и Украины.

В публикации Байден заявил, что сейчас не надо бросать друзей из Украины и Израиля, которым нужна срочная помощь, и попросил конгресс утвердить выдвинутый законопроект. Также он попросил поддержать инициативу об отправке гумпомощи в сектор Газа.

На этой неделе в нижней палате конгресса США должно состояться голосование о выделении средств союзникам американцев. Однако, непонятно, как отнесутся к инициативе республиканцев демократы и Белый дом, выступающие за утверждение своего законопроекта на сумму в 95 миллиардов долларов.

В Белом доме ранее заявили, что предпочитают, чтобы конгрессмены проголосовали за уже утвержденный сенатом пакетный законопроект, но будут готовы изучить обособленные инициативы республиканцев после того, как их одобрит палата представителей. Президент США в свою очередь еще раз повторил, что Киеву нужна помощь, дабы предотвратить небывалое приближение сил России к союзникам американцев по НАТО. Байден считает, что данный фактор может положить начало конфликту, в котором США станет прямым участником событий.

Ранее мы писали о том, что Генсек НАТО согласился созвать совет военно-политического блока по просьбе Зеленского.