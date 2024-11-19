В Уфе две школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь»

В Уфе во время хоррор-квеста «Судная ночь» пострадали две школьницы, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что шестеро девочек в возрасте 10-12 лет пришли на квест, чтобы отметить день рождения одной из них. По словам детей, аниматор слишком увлекся страшилками и использовал шокер, из-за чего школьницы заплакали. Именинница вернулась домой в истерике.

Как рассказала мама одной из участниц хоррор-квеста, одну из девочек аниматор ударил электрошокером, а другую (ее дочь) — схватил за волосы и ударил головой о стену. Из-за этого подростку потребовалась помощь врачей — ее отвезли в местную больницу с подозрением на перелом носа.

Родители детей написали заявление на организаторов квеста в полицию. На данный момент проводится проверка.

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