В Москве завели дело из-за огнестрельного ранения девушки во время квеста

Московское главное следственное управление СК России сообщает о возбуждении уголовного дела по факту ранения девушки-участницы квеста в столице. Со ссылкой на официальную информацию об этом пишет RT .

Игровой квест в реальном времени закончился для одной из участниц серьезным ранением. Как уточнили в ведомстве, инцидент случился еще 6 ноября. В здании на улице Вернисажной актер выстрелил из охолощенного оружия в девушку. Выстрел пришелся в область шеи.

Девушку с ранением доставили в больницу на машине скорой. Специалисты оказали ей помощь после чего отпустили: ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Администрация организации, ответственная за квест, ответит за ранение участницы.

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