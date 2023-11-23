В Уфе полицейский проехал на двери авто, чтобы задержать преступника
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Полицейскому в Уфе при задержании преступника пришлось несладко. Подробности приводит РИА Новости вечером четверга, 23 ноября.
По данным издания, полицейские пытались остановить машину, но водитель не среагировал на это требование. Тогда один из сотрудников вцепился в дверь и буквально на ней прокатился, но преступника удалось задержать – на помощь пришел второй экипаж, перекрывший движение.
Выяснилось, что полицейские увидели действия двух мужчин на улице Сунь Ятсена, которые показались им подозрительными (они искали что-то на снегу), а парочка предполагаемых нарушителей сразу попыталась сбежать. В итоге во время задержания задавались вопросы про поиск наркотиков, проводится расследование.