В Уфе полицейский проехал на двери авто, чтобы задержать преступника

По данным издания, полицейские пытались остановить машину, но водитель не среагировал на это требование. Тогда один из сотрудников вцепился в дверь и буквально на ней прокатился, но преступника удалось задержать – на помощь пришел второй экипаж, перекрывший движение.

Выяснилось, что полицейские увидели действия двух мужчин на улице Сунь Ятсена, которые показались им подозрительными (они искали что-то на снегу), а парочка предполагаемых нарушителей сразу попыталась сбежать. В итоге во время задержания задавались вопросы про поиск наркотиков, проводится расследование.