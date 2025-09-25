В Уфе суд вынес приговор детективу за слежку за россиянином

В Уфе частный сыщик оказался под следствием за нелегальную слежку за гражданином по заказу клиента. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash.

Согласно информации, опубликованной каналом, детектив приобрел GPS-маячок, установил его на автомобиль объекта и занимался сбором данных о его частной и семейной жизни.

Детектива задержали правоохранительные органы. Суд Советского района признал его виновным в данном правонарушении и назначил штраф в размере 100 тыс. руб. Средство, использовавшееся для слежки, было конфисковано и уничтожено.

Ранее частный детектив объяснил, как распознать измену по эмодзи.