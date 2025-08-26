Частный детектив объяснил, как распознать измену по эмодзи

По словам частного детектива Пола Джонса, люди, состоящие в тайных связях, используют закодированные сообщения для сохранения конфиденциальности своей личной жизни. В интервью Metropoles он поделился методом, позволяющим выявить неверность партнера по использованию смайликов в переписке.

Джонс объяснил, что в сообщениях изменники могут применять едва заметные эмодзи для маскировки целых предложений, указывающих на измену. Как рассказал детектив, партнеры некоторых его клиентов использовали изображение круассана в своих переписках в качестве приглашения на утреннюю встречу. Эмодзи в форме буквы служил просьбой прислать сообщение, как только появится свободное время.

Джонс отметил, что в течение последнего года данный способ сокрытия внебрачных связей стал значительно более распространенным. Он также подчеркнул, что однократное или двукратное использование подобных смайликов не должно вызывать беспокойства, однако их регулярная отправка является поводом для сомнений.

Ранее сообщалось, что 64% россиян пережили неразделенную любовь.