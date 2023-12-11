В украинских регионах объявлена воздушная тревога

Сразу в ряде регионов Украины объявлялась воздушная тревога вечером в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-данные.

Сирены завыли сразу в пяти областях: Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской. Также сигнал тревоги звучит в тех частях Херсонской и Запорожской областей, контроль над которыми осуществляется Киевом.

На данный момент о последствиях не сообщается, но при этом в Одессе уже, по данным украинских СМИ, сработала система ПВО. Подробности уточняются.