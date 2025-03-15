В украинских Сумах всю ночь гремели взрывы

На протяжении ночи на субботу, 15 марта, в украинских Сумах прозвучали 11 взрывов. Об этом в запрещенной в РФ соцсети сообщил исполняющий обязанности мэра этого города Артем Кобзарь.

Градоначальник сделал запись в аккаунте Сумского городского совета. Он заявил, что по городу была нанесена серия воздушных ударов.

«В Сумах раздалось 11 взрывов», — указал он.

По имеющейся информации, после взрывов в городе наблюдаются перебои с подачей электричества. По заявлению энергетиков, в городе проводятся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь на 15 марта над российской территорией было перехвачено 126 украинских беспилотников. Более половины из них, 64 единицы, нейтрализовали над Волгоградом и Волгоградской областью. Еще 38 сбили над Воронежской областью.