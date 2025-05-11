Украинский президент Владимир Зеленский оправдывает убийство жителей своей страны, когда ставит ультиматумы Путину и России. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал Артем Дмитрук, депутат Верховной рады.

Сразу после того, как президент РФ Путин предложил Киеву запустить 15 мая процесс переговоров в Стамбуле, депутат немедленно предположил, что Зеленский обязательно попытается отклонить это предложение.

«Ждем новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше», — указал он.

Вслед за этим украинский лидер и глава его офиса потребовали от России немедленно ввести режим перемирия. Парламентарий воспринял это как ту самую гниль, которую он ожидал от Зеленского и его окружения.

Ранее Дмитрук сравнил выступление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции с дзюдо. Он признался, что его восхитило обращение российского лидера. Все происходит четко в рамках правил, но эффективно, сбивая противника с ног. Парламентарий добавил, что такой подход позволяет Москве добиться максимальной эффективности при минимуме усилий.