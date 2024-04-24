В украинском городе Кременчуга прогремел взрыв

Ранее в Полтавской, Николаевской и Киевской областях была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что взрывы гремели в столице и полтавском городе Кременчуга. Устройства оповещения сигнализируют о воздушной тревоге сразу во всех указанных регионах уже не первый час.

С чем связаны взрывы не уточняется. Предполагают, что работают системы ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ нацелили БПЛА в атаку на Воронежскую область, однако она не долетела до пункта назначения благодаря работе российской ПВО. Опасность повторения нападения еще сохраняется для приграничных с Украиной регионов.