В Улан-Удэ грызун остановил работу аттракционов и учреждений
Baza: в Улан-Удэ крыса стала причиной аварии на подстанции
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В Улан-Удэ крыса стала причиной отключения электроэнергии в ряде социальных объектов, включая образовательные и медицинские учреждения, а также развлекательный аттракцион.
Как сообщил телеграм-канал Baza, инцидент произошел примерно в 18:00 20 апреля. Грызун проник внутрь электрощита на подстанции, что вызвало короткое замыкание и, как следствие, остановку колеса обозрения с находящимися на нем людьми.
Помимо аттракциона, на протяжении 40 минут были обесточены два учебных заведения, дошкольное учреждение, медицинское учреждение и три насосные станции. Эвакуация людей с колеса обозрения проводилась вручную.
Ранее сообщалось, что двое детей и четверо взрослых пострадали в массовом ДТП в Улан-Удэ.