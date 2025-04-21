В Улан-Удэ грызун остановил работу аттракционов и учреждений

В Улан-Удэ крыса стала причиной отключения электроэнергии в ряде социальных объектов, включая образовательные и медицинские учреждения, а также развлекательный аттракцион.

Как сообщил телеграм-канал Baza, инцидент произошел примерно в 18:00 20 апреля. Грызун проник внутрь электрощита на подстанции, что вызвало короткое замыкание и, как следствие, остановку колеса обозрения с находящимися на нем людьми.

Помимо аттракциона, на протяжении 40 минут были обесточены два учебных заведения, дошкольное учреждение, медицинское учреждение и три насосные станции. Эвакуация людей с колеса обозрения проводилась вручную.

Ранее сообщалось, что двое детей и четверо взрослых пострадали в массовом ДТП в Улан-Удэ.