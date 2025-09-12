В Улан-Удэ задержан мужчина, выстреливший из пневматики в спину девочке-подростку

В столице Бурятии был задержан злоумышленник, который выстрелил в спину 13-летней девочке из пневматической винтовки. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями регионального управления Следственного комитета России. ЧП произошло еще 10 сентября, тогда мужчина выстрелил из окна своей квартиры в направлении 13-летней девочки и попал ей в спину, ранив ее. Теперь же правоохранители установили злоумышленника и задержали его.

«Задержан местный житель, в квартире которого обнаружено несколько единиц пневматического оружия, а также заряды к ним», — указали журналистам.

В отношении стрелка уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, его могут отправить в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в подмосковном Климовске россиянина, обвиняемого в финансировании ВСУ. Задержанный не только переводил денежные средства на поддержку ВСУ, но и активно готовился к выезду на территорию Украины для личного участия в боевых действиях против российских ВС.