«Самый большой удар»: 60 млн жителей США угрожает мощнейший шторм

По информации телеканала CNN, в нескольких штатах центральной и восточной частей США надвигается непогода, которая может представлять опасность для десятков миллионов американцев.

Сообщается, что надвигающийся на побережье Соединенных Штатов Америки шторм создаст неблагоприятные условия на территории от Великих равнин до Восточного побережья, включая регионы, где обычно не бывает зимней погоды.

«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — говорится в публикации.

Сообщается, что в 12 американских штатах ожидается ухудшение погодных условий: сильный снегопад, гололед, понижение температуры и порывы ветра до 18 м/с.

Ранее россиянам рассказали, как избежать недомогания в праздничную ночь на фоне солнечного «шторма».