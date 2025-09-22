В Великобритании солдат спецназа перепутал патроны и выстрелил в сослуживца

Солдат элитного британского подразделения спецназа случайно выпустил 23 пули в сослуживца во время учебных занятий, сообщила газета The Sun.

Отмечается, что инцидент произошел, когда военнослужащий перепутал магазины и использовал боевые патроны вместо холостых. Пострадавший в момент стрельбы исполнял роль террориста на учениях.

В результате инцидента семь пуль попали в тело спецназовца, но он выжил благодаря защитному жилету. Раненому потребовалось несколько серьезных операций.

Медицинское обследование показало, что он потерял 90% срединного нерва — это нарушило функции предплечья, запястья, кисти и пальцев.

Суд установил, что стрелок перепутал магазины из-за нарушений техники безопасности. Учения проводились в условиях плохой видимости, а боеприпасы не имели соответствующей маркировки. Виновного приговорили к условному лишению свободы и обязали выплатить компенсацию в размере £5 тыс.

