В Великобритании заключенный притворился больным и сбежал из тюремного фургона

В Великобритании произошел дерзкий побег заключенного Джейми Купера, который, притворившись больным, смог вырваться из-под охраны тюремного фургона. Об этом сообщило издание Lancashire Post.

Инцидент произошел недалеко от города Ланкастер, где Купера должны были доставить в суд для рассмотрения дела о нападении на полицейского и причинении имущественного ущерба.

Во время транспортировки Купер изобразил приступ болезни и попросил охранников об оказании неотложной медицинской помощи. Охрана остановила фургон у обочины, чтобы помочь заключенному. Однако в этот момент Купер неожиданно напал на сотрудников, избил их и воспользовался моментом для побега.

На данный момент задержать Купера не удалось. Жителей графства Ланкаши призывают к бдительности и предостерегают от попыток приближаться к беглецу, так как он может представлять угрозу.

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