Связь с 11 задержанными в Тунисе россиянами потерялась: их состояние неизвестно

Доступ к информации об 11 гражданах России, которые были задержаны в Тунисе в ноябре прошлого года, стал ограничен, и получить сведения об их текущем положении практически невозможно. Об этом РИА Новости поведал один из близких родственников задержанных.

Как он объяснил, это связано с тем, что сотрудник, который выдает разрешения на посещение заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья. В связи с этим доступ к заключенным в настоящее время ограничен.

«К моему большому сожалению, на текущий момент никаких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят также информации нет. Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших ухудшились, а связи нет никакой», — добавил родственник.

Напомним, о пропаже 11 граждан России в Тунисе сообщала Baza. С туристами не было связи почти месяц. Все они были задержаны при попытке отправиться в близкие к Алжиру места посмотреть на античную архитектуру. Но после поездки связь с мужчиной пропала. Девушка, которая назвалась невестой одного из туристов, писала петицию на имя президента Туниса Каиса Саида. Примечательно, что причина задержания группы до сих пор не известна.

Семьи и друзья людей, которые были взяты под стражу, направили обращение к главе Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. В декабре на платформе Change.org была создана петиция с этим призывом.