В Верховной Раде заявили о разрушительных последствиях взрывов в Киеве

Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения после взрывов в столице. Подробности о последствиях рассказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в личных соцсетях.

По словам украинского депутата, здания парламента повредила взрывная волна. Кроме того, частичные разрушения произошло в ближайших домах. В некоторых помещениях потрескались или разбились окна, в том числе в помещениях, где расположились комитеты и подразделения Рады.

Есть и другие разрушения, но комиссия еще не изучила все последствия.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области 31 декабря произошли продолжительные взрывы на фоне воздушной тревоги.