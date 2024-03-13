В Вильнюсе неизвестные избили молотком экс-главу ФБК Волкова

Накануне поздним вечером в Вильнюсе неизвестные напали на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова**.

Российскому оппозиционеру брызнули в лицо слезоточивый газ, вытащили из машины и нанесли несколько ударов молотком по ногам. Эту информацию подтвердила литовская полиция.

Волков был доставлен в больницу, но уже вернулся домой. Он сообщил, что ноги остались целы, хотя по ним нанесли порядка 15 ударов молотком для отбивания мяса, зато злоумышленники умудрились сломать руку.

Ответственность за избиение соратника Алексея Навального*** взяли на себя подписчики бывшего лидера «Мужского государства»**** Владислава Позднякова.

В конце декабря МВД России объявило в розыск главу ФБК Марину Певчих.

* организация признана экстремистской

** признан иноагентом

*** признан террористом и экстремистом

**** организация признана экстремистской