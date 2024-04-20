В Винницкой области неизвестные люди в форме расстреляли наряд полиции

Сегодня ночью на территории Винницкой области украинские полицейские остановили машину защитной окраски. После этого по правоохранителям открыли огонь, один из них погиб. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Инцидент произошел между селами Флорино и Еланец, которые находятся в Гайсинском районе Винницкой области. ЧП случилось прошедшей ночью. Там наряд полиции решил остановить легковую машину, окрашенную в защитный цвет, для проверки документов. После этого люди в камуфляже, которые находились в легковушке, открыли огонь.

«Люди в военной форме сегодня ночью застрелили полицейского на блокпосту», - указало издание.

Второй полицейский получил ранение, и был впоследствии отправлен в больницу. А стрелявшие двинулись по шоссе по направлению к Одесской области, на юг от места преступления.

Ранее Министерство обороны распространило данные о потерях украинской армии за последнюю неделю. По его утверждению, за 7 дней ВСУ потеряли больше семи тысяч своих военнослужащих. Большая часть потерь пришлась на донецкое направление.