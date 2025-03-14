В Вязьме попытались сжечь музей Неизвестного Солдата

В Вязьме попытались поджечь музей Неизвестного Солдата. Злоумышленник бросил в него бутылку с горючей жидкостью. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Вязьме в ночь на 14 марта произошло ЧП. Неизвестный попытался поджечь музей, который находится на улице Комсомольской. Злоумышленник перелез через забор, вытащил из пакета бутылку с горючей смесью и кинул ее в окно. Вспыхнувшим пламенем повредило обстановку внутри здания, в частности, в комнате оплавилась пластиковая труба. Также сильно пострадали само окно и подоконник.

«Поджигателю на вид около 25 лет, он был в темной куртке, капюшоне и маске. Сейчас его разыскивают», — указал микроблог.

По мнению правоохранителей, действиями поджигателя могли руководить его кураторы с Украины.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае подросток задумал поджечь кабинет с одноклассниками, но затем передумал и заплакал. Он уже приготовил все для поджога, но остановился в самый последний момент.