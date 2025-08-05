В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей и работников ж/д вокзала

Работникам экстренных служб пришлось срочно эвакуировать с железнодорожного вокзала Волгограда всех людей, а само здание закрыть для посещения. Об этом сообщил портал «Блокнот Волгоград».

Журналисты сослались на слова очевидцев этого события. На вокзале внезапно прозвучало по громкой связи объявление о срочной эвакуации.

«Просим покинуть здание вокзала. Выход через центральный вестибюль и цокольный. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — такое обращение прозвучало в динамиках.

Эвакуацию объяснили некой нештатной ситуацией. Некоторые люди отметили, что у них при этом перестал работать мобильный интернет. Здание теперь закрыто для посещения, пассажиров прибывающих в Волгоград поездов направляют с перрона на привокзальную площадь в обход самого вокзала.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать сразу 12 школ. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на поступившую информацию о минировании. Помощь им оказали кинологи. Специалисты осмотрели все помещения в школах с целью выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств.