Лесная охрана Подмосковья выявила более двух тысяч нарушений противопожарного законодательства с начала года

«Если нарушения не приводят к серьезным последствиям и и их ликвидируют на месте, то с гражданами проводится профилактическая беседа. В противном случае составляется административный протокол и накладывается штраф. С начала года было составлено 407 протоколов, большая часть из которых — 334 — в отношении физических лиц», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.