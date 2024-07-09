Лесная охрана Подмосковья выявила более двух тысяч нарушений противопожарного законодательства с начала года
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
С начала 2024 года сотрудники подмосковной лесной охраны совместно с представителями МВД, МЧС и администраций городских округов выявили более 2,1 тысячи нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Если нарушения не приводят к серьезным последствиям и и их ликвидируют на месте, то с гражданами проводится профилактическая беседа. В противном случае составляется административный протокол и накладывается штраф. С начала года было составлено 407 протоколов, большая часть из которых — 334 — в отношении физических лиц», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Протоколы о нарушениях направляются в территориальные отделы лесной охраны комитета, где их рассматривают и принимают решение о назначении наказаний. В ведомстве напомнили, что за поджог, который приведет к лесному пожару, нарушителю может грозить уголовная или административная ответственность. При обнаружении возгорания граждан призывают незамедлительно позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по номеру «112».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.