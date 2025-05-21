В Волгограде обрушился купол передвижного цирка

В ночь на 22 мая в Волгограде разыгралась буря, которая наделала немало бед. В частности, ее не пережили шатры передвижного цирка, который находился ранее рядом с торговым центром «Акварель». Все конструкции снесены сильнейшим ветром. Единственно, что осталось более-менее целым, это сиденья для зрителей. Досталось даже столбам уличного освещения, которые находятся рядом, буря погнула их и пригнула к земле. Представители руководства цирка уже заявили, что все конструкции шатров были исправны. Они просто не рассчитаны на такую экстремально плохую погоду.

«Все мероприятия в Волгограде отменены. Зрители, ранее приобретшие билеты, получат полный возврат денежных средств», — указали они журналистам.

При обрушении шатров никто не пострадал. На момент ЧП в них не было ни людей, ни животных.

Ранее сообщалось о ЧП в цирке Магнитогорска. Там во время репетиции трюка на «Колесе смерти» разбилась артистка. Виктория Баландина из Челябинска имела звание кандидата в мастера спорта по акробатике и выступала в составе женской акробатической группы «FOX». Она участвовала в репетиции и погибла в ее ходе.