В Волгограде пенсионера не удалось спасти после реабилитации

В Волгоградской больнице № 3 скончался 67-летний мужчина, доставленный туда для прохождения реабилитации. Информацию о трагическом инциденте опубликовал новостной ресурс V1.ru.

По данным издания, пожилого человека перевели в это медицинское учреждение из больницы имени Фишера, где он находился на лечении с 26 сентября по 13 октября. Сын умершего предположил, что причиной ухудшения состояния отца мог стать процесс транспортировки.

В областном комитете здравоохранения сообщили, что состояние пациента резко ухудшилось непосредственно после его прибытия в больницу.

Представители ведомства подчеркнули, что реанимационные мероприятия были начаты незамедлительно прибывшим на место реаниматологом. Однако, несмотря на предпринятые усилия, спасти жизнь пациента не удалось.

