Ветеран боевых действий генерал Акимов скончался в Волгограде

В Волгограде на 70-м году жизни скончался Николай Акимов, генерал и бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. Печальное известие подтвердили его сослуживцы и представители общественной организации «Генералы Волгограда».

В организации сообщили, что Акимов родился 13 октября 1956 года и ушел из жизни в тот же день в 2025 году, ровно в свой 69-й день рождения. Причиной смерти названа продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

Биография Николая Акимова включала в себя окончание Московского общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР в 1977 году, а позднее, в 1988 году, — Военной академии имени Фрунзе.

В 1989 году он был назначен начальником штаба 6-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады, а с 1990 по 1992 год командовал 62-м мотострелковым полком, который располагался в Западной группе войск.

В 1997 году он завершил обучение в Военной академии Генерального штаба, после чего руководил 20-й Гвардейской мотострелковой дивизией до 2001 года. С 2001 года он возглавлял военный комиссариат Брянской области, а с 2007 года занимал аналогичную должность в Ярославской области.

Генерал Акимов являлся ветераном боевых действий, участвовал в урегулировании конфликта в Северо-Осетинской Республике и в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, где получил ранение. За свои заслуги он был награжден орденами Мужества и «За личное мужество», а также множеством медалей.

Церемония прощания с генералом Акимовым состоится в четверг, в 10:20 на Центральном кладбище.

