В Волгограде предотвратили вооруженную атаку на школу

В Волгограде мужчина с ножом пытался попасть в школу в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, 25 декабря в полицию сообщили о подозрительном мужчине, который пытается ворваться в школу. Для проверки на место отправились наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии, которые действительно застали вооруженного.

Опасный предмет изъяли после задержания, мужчина не успел никому навредить. Как определили по первым признакам, гражданин находился в состоянии наркотического опьянения. Его накажут по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

На территории учебного заведения и внутри здания ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что под Ростовом задержали нападавшего с ножом на прохожих маньяка.