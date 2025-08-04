В Волгограде суд отправил в СИЗО банду хакеров за взломы аккаунтов на «Госуслугах»

Жители Волгограда совершали на личные кабинеты граждан на сайте «Госуслуги», и за этого они были взяты под стражу. Об этом сообщило РИА Новости.

Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрел дела 14 местных жителей, которых обвиняют во взломе личных кабинетов россиян на сайте «Госуслуги». Злоумышленники получали доступ к чужим аккаунтам, после чего меняли пароли, за счет чего люди не могли попасть в собственные учетные записи. По мнению правоохранителей, хакеры совершили минимум 500 атак на чужие учетки. В таких преступлениях обвиняют сразу 14 человек, все они были отправлены в СИЗО.

«Постановлениями суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца каждому», — указали журналистам.

Следствие считает, что своими мошенническими действиями обвиняемые имели цель попытаться брать на чужое имя кредиты, чтобы вывести их на собственные счета.

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