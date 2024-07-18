В Волгограде тушат крупный пожар в жилом доме

В Волгограде на улицы Борьбы загорелась кровля жилого дома, сообщает МЧС России.

Спасатели эвакуировали 35 человек, среди которых 10 детей, а также домашних животных — трех собак и шесть котов. Пострадавших нет.

Пожар был локализован на площади 760 квадратных метров.

Борьба с огненной стихией продолжается. В тушении задействованы 70 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что наиболее вероятной причиной лесных пожаров в Краснодарском крае является поджог.