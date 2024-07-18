В Волгограде тушат крупный пожар в жилом доме
Фото: [МЧС России]
В Волгограде на улицы Борьбы загорелась кровля жилого дома, сообщает МЧС России.
Спасатели эвакуировали 35 человек, среди которых 10 детей, а также домашних животных — трех собак и шесть котов. Пострадавших нет.
Пожар был локализован на площади 760 квадратных метров.
Борьба с огненной стихией продолжается. В тушении задействованы 70 специалистов и 27 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что наиболее вероятной причиной лесных пожаров в Краснодарском крае является поджог.