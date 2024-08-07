В Волгоградской области произошло смертельное ДТП с фурой и автобусом

На трассе в Волгоградской области автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком «Ивеко», сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте. Медицинская помощь потребовалась 16 пассажирам. Сообщается, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших трое детей, их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Михайловка Волгоградской области Алексей Смирнов рассказал, что причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Армавире с участием микроавтобуса пострадали 14 человек.