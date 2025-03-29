В Вологодской области на трассе заметили самолет

Самолет осуществил аварийную посадку на трассу рядом с деревней Сосновка Вологодского района, сообщил SHOT.

По предварительной информации, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета, который осуществлялся из Череповецкого района в Ярославскую область.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), которые организовали регулирование дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность на трассе и предотвратить возможные аварии.

По предварительным данным, никто не пострадал. Экипаж воздушного судна также находится в безопасности. Специалисты продолжают разбираться в причинах аварийной посадки, а также проводят оценку состояния самолета.

Ранее сообщалось, что в Саратове экстренно приземлился пассажирский самолет. Отмечалось, что причиной инцидента стала техническая неисправность. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.